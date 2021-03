Wegen Aerosolbelastung: So schützt man sich in Innenräumen vor Corona

Expertenkreis in BW spricht Empfehlungen aus

Aerosole gelten als einer der wesentlichen Übertragungswege für das Coronavirus. Wie sich Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag am besten vor ihnen schützen können, zeigen neueste Empfehlungen eines Expertenkreises der Landesregierung in Baden-Württemberg.