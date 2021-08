In Baden-Württemberg haben sich im ersten Halbjahr 2021 deutlich mehr Menschen selbstständig gemacht als im selben Zeitraum des Vorjahres. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg am Montag mitteilte, wurden von Januar bis Juni rund 41.500 Gewerbebetriebe neu gegründet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 19,6 Prozent. Ein Großteil der Neugründungen ist in den Bereichen Handel und Dienstleistung. Zeitgleich wurden im ersten Halbjahr 2021 fast 22.900 Betriebe vollständig aufgegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Minus von vier Prozent.