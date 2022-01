Ehemaliger AfD-Landtagsabgeordneter Räpple vor Gericht

Der ehemalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete Stefan Räpple (parteilos) muss sich am Mittwoch am Landgericht in Mainz unter anderem wegen Verunglimpfung des Staates verantworten. Dem früheren AfD-Politiker werden außerdem die öffentliche Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Zuletzt soll Räpple laut Gericht im September 2020 als Redner bei einer Corona-Demonstration in Mainz zum Sturz der Regierung durch Gewalt aufgerufen und die repräsentative Demokratie als "Parteiendiktatur" bezeichnet haben. Der Angeklagte ist dem Gericht zufolge bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten und wollte vor Prozessbeginn nicht Stellung nehmen.