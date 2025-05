TFA ist eine sogenannte Ewigkeitschemikalie. Sie baut sich nicht ab, heißt es bei den Wasserwerken am Rhein. Das Trinkwasser sei zunehmend bedroht.

Die Chemikalie Trifluoracetat (TFA) bedroht zunehmend das Trinkwasser. Davor warnt die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR). Die Belastung am Hochrhein habe sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. TFA steht im Verdacht, negative Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen zu haben.

Wasserwerke: Warnung vor Ewigkeitschemikalie TFA

TFA verbreitet sich nach dem neuesten Rhein-Bericht der Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein ungebremst weiter. Das Trinkwasser sei direkt betroffen und könnte irreversibel geschädigt werden, warnten die Verbandspräsidenten Matthias Maier und Roman Wiget anlässlich ihrer Mitgliederversammlung. TFA kann mit bisherigen Methoden nicht aus dem Wasser herausgefiltert werden. Deswegen spricht man von einer Ewigkeitschemikalie.

TFA ist ein Abbauprodukt der umstrittenen Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS). Sie kommt in zahlreichen chemischen Erzeugnisse wie Kältemittel, Pharmaka und Pflanzenschutzmittel vor. Rund die Hälfte der Belastungen, schätzt der Wasserwerke-Verband, dürfte aus Industrie, Gewerbe oder Haushalten stammen. Die andere Hälfte aus der Landwirtschaft.

Baden-Württemberg: Trinkwasser kommt vor allem aus Grundwasser

Das Trinkwasser in Baden-Württemberg kommt zu etwa zwei Dritteln aus dem Grundwasser. Noch ist die Qualität gut. Doch die Anwendung von TFA müsse schrittweise zurückgefahren werden, sonst "vererben wird die Ewigkeitschemikalie als Problem für unsere Kinder", warnte Matthias Maier. Der Wasserwerke-Präsident sagte auch: "Wasser hat ein langes Gedächtnis. Wir müssen früh anfangen, Dinge an der Quelle zu reduzieren - wir brauchen den Bremsweg!"

Das Umweltbundesamt spricht von einem "sehr mobilen und persistenten Stoff". TFA verbreitet sich rasant und reichert sich in der Umwelt an. Nach dem neusten AWBR-Rhein-Bericht registrierten die Wasserwerke allein am Hochrhein in den vergangenen acht Jahren eine Verdoppelung der TFA-Werte von 0,1 Mikrogramm auf 0,8 bis 1 Mikrogramm je Liter. "Und die TFA-Einträge werden in den in nächsten 20 Jahren zunehmen", heißt es bei der transnationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke Bodensee-Rhein weiter.

Messstellen an Bodensee, Rhein und Zuflüssen

Die AWBR fordert das Verbot von Ewigkeitschemikalien, wo immer diese in die Umwelt gelangen. "Unsere Trinkwasserqualität ist direkt davon abhängig, wie wir uns jetzt entscheiden, mit Stoffen wie TFA umzugehen", so das Fazit von Maier und Wiget.

Die AWBR ist eine transnationale Vereinigung von rund 60 Wasserversorgungsunternehmen aus der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Frankreich und Deutschland. Der Verband verfügt über Messnetze an Aare, Rhein, Donau und Neckar sowie unter anderem am Bodensee, Zürichsee, Vierwaldstädtersee und Bielersee. Mit rund 30 regelmäßig beprobten Messstellen hat er das umfassendste Messnetz am Hoch- und Oberrhein.