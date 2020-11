Reisebus-Produktion in Neu-Ulm steht wegen Corona still

Evobus stellt Setra vorübergehend ein Reisebus-Produktion in Neu-Ulm steht wegen Corona still

Ab Dezember stehen die Bänder in der Reisebus-Produktion der Daimler-Tochter Evobus in Neu-Ulm still. Es kommen keine neuen Aufträge mehr, weil Busreisen aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefragt sind.