Mit den sinkenden Corona-Inzidenzen kehrt die Hoffnung auf Festivals, Konzerte und Messen zurück. Doch deutschlandweit einheitliche Regeln für Großveranstaltungen gibt es nicht.

Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bedauern, dass die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder am Donnerstag keine bundesweit einheitlichen Regeln für Großveranstaltungen beschlossen hat. Klassische Großveranstaltungen wie Sportereignisse oder Musikfestivals bräuchten jetzt Perspektiven, sagte ein Sprecher des Gemeindetags Baden-Württemberg. Einheitliche Verabredungen seien dabei hilfreich. Der Städtetag erwartet nach eigener Aussage vorerst keine schnellen Lockerungen im Hinblick auf Events. Erst müsse erkennbar sein, wie sich die Pandemie weiter entwickle, so eine Verbandssprecherin. Am Donnerstag hatte die Stadt Stuttgart das beliebte Volksfest "Cannstatter Wasen" ein weiteres Mal abgesagt. Es hätte vom 24. September bis zum 9. Oktober 2021 stattfinden sollen.

Ministerpräsidentenkonferenz hat Streit um Großevents vertagt

Ursprünglich wollten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Donnerstag über einheitliche Regeln für corona-konforme Großveranstaltungen beraten. Das Thema wurde jedoch vertagt und den Länderchefinnen und -chefs zugewiesen. Einige Bundesländer wünschen sich einheitliche Regelungen für Großevents. Weil es zu dem Thema aber unterschiedliche Meinungen gibt, galt eine Einigung ohnehin als unwahrscheinlich.

Städte in BW: Großveranstaltungen bei Inzidenz unter zehn möglich

Die Städte im Land halten schrittweise Öffnungen erst bei Inzidenzen unter zehn für möglich. Dann sei beispielsweise ein Volksfest ohne Festzeltbetrieb denkbar. Das baden-württembergische Staatministerium verweist darauf, dass sich die Chefs der Staatskanzleien im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit einheitlichen Regelungen für Großveranstaltungen beschäftigen werden. Ende Juni fände dann das nächste Treffen der Ministerpräsidentenrunde und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) statt. Dann werde möglicherweise eine einheitliche Regelung vereinbart.

Deutscher Städte- und Gemeindebund: Flickenteppich nicht erklärbar

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund reagierte enttäuscht auf die Vertagung des Themas. Sollte sich das Infektionsgeschehen und die Impfkampagne weiter so positiv entwickeln, müssten auch bei den Veranstaltungen möglichst rasch klare Öffnungsperspektiven unter Beachtung klarer Hygienekonzepte aufgezeigt werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Hier müssten die Bundesländer bald zu einer möglichst einheitlichen Linie kommen. "Andernfalls kommt es zu einem Flickenteppich, der den Menschen vor Ort in den Kommunen nicht mehr zu erklären ist", warnte Landsberg.

