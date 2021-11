Gottesdienste online: Evangelische Kirchen wollen digitaler werden

Neue Gemeindemitglieder über die sozialen Netzwerke gewinnen, Gottesdienste online übertragen: Die evangelischen Kirchen in Bayern und Baden-Württemberg haben ein Forschungsprojekt zur Digitalisierung in Gemeinden gestartet. Dabei soll es um die Auswertung bestehender Ansätze und das Entwickeln neuer Konzepte gehen, wie die Kirchen am Donnerstag mitteilten. In drei Modellgemeinden in Heidelberg, Eningen (Landkreis Reutlingen) und Markt Einersheim (Landkreis Kitzingen) sollen mit der Unterstützung von Expertinnen und Experten neue Ideen getestet werden. Dabei geht es etwa darum, soziale Medien für Einladungen zu nutzen, oder um das Streamen von Gottesdiensten. Auch sollen interne Absprachen professionalisiert werden. Nach Angaben der Landeskirchen in Bayern, Baden und Württemberg sollen im Frühjahr erste Zwischenergebnisse des Projekts vorliegen.