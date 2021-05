Der Betroffenenbeirat zur Aufarbeitung von Missbrauch in der evangelischen Kirche steht vor dem Aus. Die Landeskirchen in Baden und Württemberg hoffen auf einen schnellen Neustart.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat am Montagabend das vorläufige Aus des sogenannten Betroffenenbeitrats bekanntgegeben. Dieser sollte eigentlich die Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch in der evangelischen Kirche begleiten.

Die evangelischen Landeskirchen aus Baden und Württemberg wollen nach der Aussetzung des Betroffenenbeirats einen Neustart bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche. Die Aussetzung sei ein herber Rückschlag für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, hieß es aus der badischen Landeskirche. Deshalb sei ein schneller Neubeginn ebenso nötig, wie eine genaue Klärung der Ursachen für das bisherige Scheitern.

EKD-Betroffenenbeirat Die Mitglieder des Betroffenenbeirates vertreten verschiedene Bereiche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), in denen es in vergangenen Jahrzehnten zu Missbrauch kam, darunter ehemalige Heimkinder in der Diakonie. Der Betroffenenbeirat sollte gemeinsam mit dem Beauftragtenrat - dem leitende Geistliche und Kirchenjuristen angehören - die Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch in der evangelischen Kirche vorantreiben. Bislang hat die EKD rund 785 Opfer von Missbrauch unter kirchlichen Dächern ermittelt.

Landesbischof will externe Vorschläge abwarten

Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, der Mitglied im EKD-Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt ist, sagte im SWR, dass man bislang erst wenig Erfahrung bei der Beteiligung von Betroffenen habe. Zudem plädierte er dafür, Betroffene künftig noch besser zu beteiligen.

"Ich möchte jetzt keine Vorschläge für neue Formen machen, sondern bewusst diese Analyse und auch Vorschläge für neue Wege durch Externe - Betroffene und Fachleute - abwarten." Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden

Von Seiten der württembergischen Landeskirche war bislang keine dezidierte Stellungnahme zu erfahren. Pressesprecher Oliver Hoesch erklärte lediglich, man hoffe, dass der Beauftragtenrat der EKD eine gute Lösung für dieses sensible Thema sowie eine gute und angemessene Form der Beteiligung von Betroffenen finde.

EKD: Beteiligung Betroffener neu ausrichten

Am Montagabend wurde die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche in ihrer bisherigen Form für gescheitert erklärt. Daher wurde die Arbeit des Betroffenenrates von der EKD vorläufig ausgesetzt. Man wolle die Beteiligung Betroffener an diesem Prozess künftig neu ausrichten, hieß es.

In Gesprächen zwischen dem Beauftragtenrat und dem Betroffenenrat sei zudem kein Konsens über das weitere Vorgehen erzielt worden. "Der Beauftragtenrat hatte eine Weiterarbeit des Gremiums schließlich als nicht möglich angesehen", hieß es in der Mitteilung.

Betroffenenbeirat wehrt sich gegen Vorwürfe

Bereits ein halbes Jahr nach dem Start des Betroffenenbeirats waren fünf der zwölf Mitglieder zurückgetreten und kritisierten die Arbeit des Gremiums. Mitglieder des Betroffenenbeirats wehrten sich in einer Erklärung jedoch gegen die Darstellung des Beauftragtenrats der EKD, die interne Konflikte als Ursache für das Scheitern benannte. Die Mitglieder seien mehrheitlich für die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit gewesen.

Grund für das Scheitern und den Rücktritt von Mitgliedern seien vielmehr defizitäre Strukturen. Zu den vielen Rücktritten von Mitgliedern des Betroffenenbeirats sei es unter anderem wegen fehlender Unterstützung durch die EKD gekommen, hieß es.