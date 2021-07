Bis zuletzt blieb das Finale der Fußball-Europameisterschaft spannend. Letztlich konnte die italienische Mannschaft den Sieg holen - und das wurde in Baden-Württemberg gefeiert.

Am Sonntag fand das Finale der Fußball-Europameisterschaft statt. Die Spannung im Finale blieb bis zuletzt erhalten, da die Mannschaften Italien und England ins Elfmeterschießen mussten. Schließlich holte die italienische Nationalmannschaft den Sieg.

Italienische Fans feiern in Ulm den EM-Sieg

Tausende Fans der italienischen Nationalmannschaft haben in der Region Ulm bis weit nach Mitternacht den Sieg ihrer Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft gefeiert. Autokorsos sowie singende und tanzende Tifosi gab es in Ulm, Ehingen, Heidenheim und Biberach.

Im Ostalbkreis waren die Anhänger Italiens unter anderem in Schwäbisch Gmünd und Aalen unterwegs. In den Innenstädten kam der Verkehr zwischenzeitlich zum Erliegen. In einer ersten Bilanz der Polizei gab es keine Zwischenfälle. Überall feierten die Fans friedlich. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Ulm wäre die Nacht deutlich ruhiger verlaufen, hätte England den EM-Titel gewonnen.

EM-Sieg wurde auch in Freiburg gefeiert

In Südbaden haben ebenfalls Tausende Fußballfans beim Finale der Fußball-Europameisterschaft mitgefiebert. Sei es im Langensteinstadion in Waldshut-Tiengen, in der Café-Bar am Lörracher Burghof oder in der Offenburger Altstadt-Bar. In Freiburg trafen sich die englischen Fans im Irish Pub O'Kelly, die der italienischen Fans in der Café Bar Michelangelo. Nach dem Sieg im Elfmeterschießen kannte die Freude der Italien-Fans keine Grenzen. Tausende trafen sich zum Autokorso am Freiburger Hauptbahnhof, wo bis tief in der Nacht der zweite EM-Sieg der Italiener nach 1968 ausgelassen und lautstark gefeiert wurde.

Autokorsos auch in Stuttgart

Nach Angaben der Polizei, fuhren in Stuttgart Fans in Autos durch die Stadt und feierten friedlich den Sieg des Teams von Trainer Roberto Mancini. Bislang würden alle Fan-Ansammlungen ruhig verlaufen, hieß es einstimmig seitens der Polizeipräsidien.

Die Polizei Mannheim schrieb auf Twitter, dass rund 2.500 italienische Fußballfans den Sieg der Nationalmannschaft am Wasserturm feierte. Der Friedrichsring war deswegen gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr musste deswegen eingestellt werden. Es waren etwa 300 Fahrzeuge beim Autokorso unterwegs.