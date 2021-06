Weil jahrelang in mehreren Städten die Grenzwerte für Stickstoffdioxid erheblich überschritten wurden, hat der EuGH Deutschland verurteilt. Zu den Städten zählte auch Stuttgart.

Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt, weil jahrelang in vielen Städten die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid erheblich überschritten wurden.

Die Bundesrepublik habe damit EU-Recht gebrochen, entschieden die höchsten EU-Richter am Donnerstag in Luxemburg. Hintergrund ist eine Klage der EU-Kommission. Sie bezieht sich auf die Jahre 2010 bis 2016. Mit dem Urteil gegen die Bundesrepublik sind neue Auflagen zum Beispiel für Dieselfahrzeuge an bestimmten Orten nicht ausgeschlossen. Allerdings hat sich die Luftqualität in deutschen Städten zuletzt verbessert, unter anderem wegen der Corona-Krise. Laut Umweltbundesamt überschritten 2020 nur noch sechs Städte den Stickoxid-Grenzwert, darunter Stuttgart und Ludwigsburg in Baden-Württemberg.

Welche Konsequenzen hat das Urteil?

Eine Verurteilung bedeutet noch nicht, das Deutschland Geld

zahlen muss. Das würde erst nach einer zweiten Klage der Kommission festgelegt. Möglicherweise findet aber die Kommission selbst, dass die Situation in Deutschland nach 2018 besser geworden ist.

Hermann: Urteil unterstreicht Bedeutung der Lufreinhaltung

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) äußerte sich am Donnerstag in einer Mitteilung: "Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes unterstreicht einmal mehr die hohe Bedeutung der Luftreinhaltung."

Dank mehrerer umgesetzter Maßnahmen im Land hätte erreicht werden können, "dass die europäischen Grenzwerte fast überall im Südwesten eingehalten werden."

Verkehrswende für saubere Luft

Minister Hermann betonte, die Verkehrswende hin zu einer klima- und umweltschonenden Mobilität sei eine wichtige Voraussetzung für saubere Luft. "Deshalb arbeiten wir daran, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen mit modernen Fahrzeugen, kurzen Takten und attraktiven Tarifen. Auch unsere gezielte Förderung des Fuß- und Radverkehrs führt dazu, die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden zu verbessern und die Schadstoffbelastung zu senken."