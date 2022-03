Mercedes-Benz sieht sich durch EuGH-Urteil zu Leiharbeitern bestärkt

Im Streit um einen jahrelang bei Daimler beschäftigten Leiharbeiter sehen sich Mercedes-Benz und Arbeitgeber durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) bestärkt. Dieser betonte in seinem Urteil am Donnerstag zwar, dass es missbräuchlich sein könne, einen Leiharbeiter jahrelang auf demselben Arbeitsplatz einzusetzen. Es müssten aber auch alle relevanten Umstände, insbesondere Besonderheiten der Branche und nationale Regelungen berücksichtigt werden. Hintergrund ist ein Streit in Deutschland um einen Arbeitnehmer, der 55 Monate als Leiharbeiter bei der Daimler AG tätig war und nun ein festes Arbeitsverhältnis einklagt. Die Mercedes-Benz AG begrüße die Entscheidung des EuGH, teilte eine Sprecherin mit. Das Unternehmen sehe sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt. Man sehe jedoch einen gewissen Spielraum beim nationalen Gericht. Die finale Entscheidung aus Deutschland müsse insofern abgewartet werden. Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, teilte mit: "Erfreulicherweise gibt das Gericht auch weiterhin grünes Licht, von der Überlassungshöchstdauer durch Tarifverträge der Einsatzbranche abzuweichen."