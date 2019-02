per Mail teilen

Gibt es ein Hintertürchen bei den strengen Stickoxid-Grenzwerten? Am Mittwoch kam ein Signal aus Brüssel, das Städte in Baden-Württemberg hoffen lässt, Fahrverbote noch vermeiden zu können.

Die Bundesregierung kann die nächsten gesetzlichen Schritte zur Vermeidung von Fahrverboten einleiten. Die EU-Kommission hat jedenfalls gegen die Berliner Pläne keine grundsätzlichen Bedenken – und das den Verantwortlichen in der deutschen Hauptstadt inzwischen auch so mitgeteilt.

Das Bundeskabinett will mit einer Änderung des deutschen Immissionsschutzgesetzes dafür sorgen, dass Fahrverbote als unverhältnismäßig gelten können, wenn der Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nur leicht überschritten wird.

Diesen Beschluss vom November 2018 musste die Bundesregierung routinemäßig in Brüssel zur Prüfung vorlegen. Einwände der Kommission gibt es nicht. Das heißt: Die Neuregelung kann jetzt in Deutschland beschlossen werden.

Die Brüsseler Behörde stellt allerdings auch klar: Der bestehende Grenzwert ist und bleibt EU-weit verbindlich, daran werde nicht gerüttelt. Wie der Grenzwert erreicht wird, könnten die einzelnen Mitgliedsstaaten jeweils für sich entscheiden. Die Bundesregierung glaubt, dass ein leichtes Überschreiten auch durch andere Maßnahmen als Fahrverbote verhindert werden kann.

Dieselfahrer können jetzt aufatmen

Der CDU-Europapolitiker Norbert Lins aus Ravensburg geht davon aus, dass Bundesregierung und Bundestag die Sache jetzt zügig abschließen. Damit, so Lins, wären dann viele drohende Fahrverbote vom Tisch.

Grenzwert bleibt verbindlich

Die Klarstellung bedeute Hoffnung für einige Städte in Baden-Württemberg wie Herrenberg, Leonberg, Leinfelden-Echterdingen, aber auch Mannheim, sagte Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion. Sie sei vor allem für zukünftige gerichtliche Entscheidungen wichtig. "Da kann es durchaus sein, dass ein Richter in Zukunft sagt: Nun gut, wenn es nur ein bisschen drüber ist, dann lasse ich die Diesel weiter fahren", so Eckert.

Stickoxidbelastung in 35 Städten überschritten

Laut Umweltbundesamt ist 2018 in mindestens 35 deutschen Städten der EU-weit geltende Stickoxid-Grenzwert überschritten worden - darunter unter anderem Stuttgart, Freiburg und Mannheim.