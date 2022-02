EU-Parlament entzieht Ex-AfD-Chef Meuthen die Immunität

Das EU-Parlament hat dafür gestimmt, die parlamentarische Immunität von Ex-AfD-Chef Meuthen aufzuheben. Damit kann die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen gegen ihn einleiten.

Dem früheren AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen wurde durch das EU-Parlament die Abgeordnetenimmunität entzogen. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte am Dienstag in Straßburg für einen entsprechenden Bericht. Die Berliner Staatsanwaltschaft habe die Immunitätsaufhebung beantragt, "um ein Strafverfahren" einzuleiten, hieß es darin. Hintergrund ist die AfD-Spendenaffäre, bei der eine Schweizer PR-Firma Meuthen im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2016 unterstützt hatte.

Mehr als 600 Europaabgeordnete stimmen dafür

Der frühere AfD-Chef steht nach Angaben des EU-Parlaments auch im Verdacht, in Rechenschaftsberichten für die Jahre 2017 und 2018 teilweise "falsche oder unvollständige Angaben gemacht" zu haben. Im Jahr 2017 gehe es um Hilfen für die Wahlkämpfe zur NRW-Landtagswahl 2017 sowie für die Bundestagswahl. Im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Bayern 2018 soll Meuthen "angeblich einen unzutreffenden Rechenschaftsbericht vorgelegt" haben. Dies sorgte nun dafür, dass 618 Europaabgeordnete dafür stimmten, Meuthen die Immunität zu entziehen. 41 stimmten dagegen, 36 enthielten sich. Bislang war Meuthen als Abgeordneter im Europäischen Parlament vor Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft geschützt.

Der Vorwurf: Annahme anonymer Spenden

Der 60-Jährige war Ende Januar aus der AfD mit der Begründung ausgetreten, dass große Teile der Partei sich für einen immer radikaleren Kurs entschieden hätten. Im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg hatte Meuthen 2016 in zwei Wahlkreisen kandidiert. Als damaliger Bundessprecher der AfD soll er die Leistungen der PR-Firma - darunter Plakate, Flyer und Anzeigen in Lokalblättern - in Höhe von rund 90.000 Euro "angeblich" im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016 an den Bundestag "nicht klar ausgewiesen" haben, hieß es in dem Bericht der EU-Volksvertretung. Der Bundestag hatte dies bereits 2019 als verbotene Annahme anonymer Spenden gewertet und ein Bußgeld von 269.400 Euro gegen die AfD verhängt.

Der ehemalige AfD-Vorsitzende hatte am Montag angekündigt, im "Interesse eines möglichst zügigen Abschlusses der staatsanwaltlichen Ermittlungen" selbst für seinen Immunitätsentzug zu stimmen. Er sei davon überzeugt, dass sich "nun endlich sämtliche in den Raum gestellten Verdächtigungen als haltlos und unzutreffend erweisen werden", erklärte Meuthen.

Kommt Meuthen wieder nach Baden-Württemberg?

Meuthen sitzt seit Ende 2017 im EU-Parlament. Bei einem Ausscheiden aus dem EU-Parlament könnte er möglicherweise wieder an seine frühere Hochschule in Baden-Württemberg zurückkehren. "Ich bin beurlaubter Hochschullehrer, insofern würde ich dann meine Tätigkeit an der Verwaltungshochschule Kehl wieder aufnehmen", sagte der Wirtschaftswissenschaftler den "Badischen Neuesten Nachrichten" Anfang Februar. Bei Twitter reagierte Meuthen auf Berichte über eine mögliche Rückkehr an die Hochschule mit den Worten: "Das hättet Ihr wohl gern! Ich bleibe selbstverständlich in der Politik."

Er hatte nach seinem AfD-Austritt angedeutet, dass er sich künftig in einer anderen Partei engagieren könnte. Er führe derzeit viele Gespräche. "Es wird etwas Neues kommen", sagte er etwa dem Magazin "Cicero".