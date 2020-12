Eine schöne Tradition in Lörrach: Bedürftige und Obdachlose bekommen am 6. Dezember ein warmes Essen und außerdem Geschenke vom Nikolaus, egal ob Kleidung, Schuhe oder Hygieneartikel. Normalerweise sitzen sie dann mit den Spendern und Helfern zusammen in einem geheizten Raum, aber in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders, sozusagen "Nikolaus to go".