Am Wochenende kann es im Südosten Baden-Württembergs wieder zu Unwettern kommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind Starkregen, Gewitter und Hagel möglich.

Mit der Arbeitswoche dürfte auch die aktuelle Sonnenphase in Baden-Württemberg enden. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag und Freitag zwischen Freiburg und Mannheim noch Sonne und Temperaturen um die 30 Grad erwartet, drohen ab dem Wochenende wieder Unwetter.

DWD: Für das Wochenende Starkregen, Gewitter und Hagel erwartet

Vor allem im Südosten des Landes muss wieder mit Unwettern gerechnet werden, wie ein DWD-Sprecher am Mittwoch sagte. So könnten am Samstag Starkregen, Gewitter und Hagel südlich der Schwäbischen Alb, am Bodensee sowie im Allgäu niedergehen. In höheren Lagen - etwa auf dem Feldberg oder im Schwarzwald - könne es zu starken bis stürmischen Böen sowie mit Regenschauern und Gewitter kommen. Die Höchsttemperaturen im Land liegen laut DWD zwischen 25 Grad im Bergland und 29 Grad im Nordosten.

Mit einer ähnlichen Entwicklung sei in Oberschwaben auch am Sonntag zu rechnen, teilte der Meteorologe mit. Entsprechend bleibe es in der Nacht zum Sonntag gebietsweise stark bewölkt. Häufig dürften dann schauerartiger Regen und Gewitter mit stürmischen Böen einhergehen.

Die Unwettergefahr könne bis Anfang der kommenden Woche anhalten. Baden-Württemberg liege im Einzugsbereich eines Tiefdruckgebietes. "So wie es daher momentan aussieht, bleibt das Wetter auch zum Start der kommenden Woche unbeständig", sagte der DWD-Experte.

Auch Baden-Württemberg von verheerenden Unwettern getroffen

Unwetter mit Hochwasser und Überflutungen hatten letzte Woche vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verheerend gewütet. Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz meldeten die Behörden 122 Todesopfer. Insgesamt sind mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen, viele werden noch vermisst.

Doch Auch Teile Baden-Württembergs waren von den schweren Unwettern betroffen. Im Landkreis Lörrach kam es beispielsweise zu Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern und einem Erdrutsch, Straßen waren zeitweise unpassierbar. Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch im Landkreis Ravensburg hat es nach Starkregenfällen Überschwemmungen gegeben. In Wangen im Allgäu wurde ein ganzes Wohngebiet überflutet.

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) warnte am Samstag vor schnellem Ansteigen des Wassers insbesondere an Gewässern in den Regionen Südschwarzwald, Oberschwaben und Bodensee. "Die Wasserstände an Hoch- und Oberrhein befinden sich aufgrund der Vorbelastung auf einem hohen Niveau", teilte die LUBW mit.