Matthias Erzberger: Zetrumspolitiker und Reichstagsabgeordneter aus Biberach an der Riß. Einer der ersten Berufspolitiker in Deutschland. Nach dem ersten Weltkrieg Finanzminister in der Weimarer Republik. Der sich gewandelt hatte. Vom Kriegstreiber zu Beginn des ersten Weltkriegs. Zum Kriegsgegner, der sich für Demokratie und internationale Verständigung einsetzte. Vor 100 Jahren wurde er beim Spazierengehen von Rechtsradikalen ermordet. Am Donnerstag wurde an ihn und den ersten Mord an einer Symbolfigur der jungen deutschen Demokratie erinnert. Und das Geschehene verurteilt.