Bereits seit vergangener Woche sollten die Kitas in Baden-Württemberg schrittweise geöffnet werden können. Doch in vielen Regionen war die Umsetzung der Lockerungen in der Kürze der Zeit nicht machbar. Jetzt reagieren die Elternvertreter.

In Zeiten der Corona-Pandemie bietet beispielsweise die Stadt Singen (Kreis Konstanz) neben der Notbetreuung seit diesem Montag weitere Betreuungsplätze in Kitas an. Zuvor hatte Bürgermeisterin Ute Seifried die Landesregierung deutlich kritisiert. Immer höre man Gerüchte, aber nichts Konkretes - die Verordnung bekäme man immer erst einen Tag, bevor sie in Kraft trete. "Wir brauchen eine schnellere, klare Kommunikation, denn unsere Familien warten darauf, dass ihre Kinder wieder in die Kitas können." Auch der Oberbürgermeister Heidelbergs, Eckart Würzner (parteilos), zeigte sich in der vergangenen Woche unzufrieden über das Vorgehen der baden-württembergischen Landesregierung. Die Informationen zu der teilweisen Öffnung der Kitas seien erst ziemlich spät gekommen.

Der Heidelberger Rathauschef Eckart Würzner (parteilos) ist mit dem Vorgehen der baden-württembergischen Landesregierung nicht zufrieden, weil die Informationen zu der teilweisen Öffnung der Kitas erst ziemlich spät gekommen sind.

Viele Erzieher können nicht eingesetzt werden

Ähnlich ist auch die Situation für Eltern und ihre Kinder in Tübingen. Zwar sind dort am Montag die Kindergärten schrittweise wieder geöffnet worden. Die Einrichtungen dürfen aber weiterhin nur die Hälfte der Kinder aufnehmen. Gruppen müssen, sowohl drinnen als auch draußen, räumlich voneinander getrennt sein. Zudem werden die Kinder von festen Erziehern betreut, damit sich das Virus im Fall einer Infektion nicht noch schneller verbreitet. Nach Auskunft der Stadtverwaltungen in Tübingen und Reutlingen sei die Nachfrage nach freien Plätzen enorm gewesen. Anhand einer Prioritätenliste wurden die wenigen Kitaplätze vergeben: Speziell Kinder alleinerziehender Eltern sowie Kinder, bei denen Förderbedarf bestehe, seien berücksichtigt worden. Da rund 30 Prozent der Erzieher zur Risikogruppe gehören und nicht eingesetzt werden können, gehen viele Kinder leer aus.

Während in Neckarsulm und Eppingen (beide Kreis Heilbronn) die Hälfte der Kita-Kinder ab sofort wieder betreut werden können, ist die Lage in Heilbronn etwas komplizierter: Dort habe man bis Freitag den Bedarf an Notbetreuung bei allen Eltern systematisch erfragt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Auf Grundlage der Ergebnisse werde man im Laufe der Woche ein einheitliches Belegungskonzept festlegen.

Gewissenhafte Prüfung bei Vergabe weniger Kitaplätze

Auch in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) geht der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas wieder los. Die Stadtverwaltung hat bei der Platzvergabe eine Prioritätenliste erstellt. Vorrangig berücksichtigt werden demnach Kinder, deren Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig sind oder deren Kindeswohl im Fokus steht. Die Leitungen würden sehr gewissenhaft die Platzvergabe prüfen, so der Erste Bürgermeister Joachim Bläse (CDU). Tägliche Routinen wie das Bringen und Abholen würden mit Blick auf die Corona-Pandemie strenger gehandhabt - für Eltern, die ihre Kinder in der Einrichtung abgeben würden, bestehe eine Maskenpflicht. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, würde jede Einrichtung täglich die Abläufe dokumentieren. In Heidenheim werden laut Verwaltung bei der Öffnung der Kitas zunächst die Kinder berücksichtigt, bei denen beiden Eltern oder ein alleinerziehender Elternteil im Homeoffice arbeiten würden. Aber auch Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen oder beengten Wohnverhältnissen würden berücksichtigt.

In Rheinfelden (Kreis Lörrach) werden die Kita-Plätze für Kinder mit Anspruch auf eine Notbetreuung knapp. Die Stadt kritisierte die Ankündigung des Kultusministeriums, in den Kindergärten in einen eingeschränkten Regelbetrieb überzugehen. Das könnten die Kommunen nicht erfüllen. Mit Hilfe einer App für Smartphones hatte Künzelsau (Hohenlohekreis) betroffene Eltern vorab kontaktiert, so Bürgermeister Stefan Neumann (CDU) gegenüber dem SWR. Im Ergebnis werden ab sofort verstärkt Vorschulkinder in die Kitas aufgenommen. Man versuche teilweise in einem Tage-Wechsel "pro Einrichtung eine individuelle Lösung zu finden", so Neumann.

Gewerkschaft kritisiert Kultusministerin

Unterdessen hat die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, ihre Kritik am Vorgehen des Kultusministeriums und an Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) bekräftigt. Die Äußerung der Ministerin, es werde wieder alles halbwegs normal, habe viel Druck erzeugt, so Moritz im SWR.

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, kritisierte im SWR-Interview erneut die Bildungspolitik von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Viele Eltern hätten erwartet, dass es vorwärtsgehe und seien dadurch enttäuscht worden. Gerade im Kita-Bereich sei viel zu wenig Zeit für die Umsetzung gewesen. "Das ist eine unglaubliche Koordination und es ist ein Jonglieren notwendig, das man sich alles gar nicht vorstellen kann", so Moritz. Sie forderte, nach außen nicht den Eindruck zu erwecken, als sei die komplexe Situation so einfach auf die Reihe zu bekommen.

Eltern fordern Mitspracherecht

Als Reaktion auf die teils dramatische Lage von Kindern und Familien seit der Schließung der Kitas vor mehr als zwei Monaten haben sich am Montag in Stuttgart Gesamtelternbeiräte aus dem ganzen Land zu einem kommissarischen Landeselternbeirat zusammengeschlossen. Ziel der Elternvertreter sei es, von Ministerium, Landtagsfraktionen, Bildungsgewerkschaften und weiteren politischen und gesellschaftlichen Akteuren als Vertreter der Kinder und Familien wahrgenommen zu werden und möglichst schnell in Gespräche mit den Verantwortlichen zu kommen.

"Kinder- und Familienpolitik ohne die Familien geht jetzt nicht mehr." Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen

"Die öffentliche Wahrnehmung der Politik in den zurückliegenden Wochen zeige, dass Kinder und Familien keine nennenswerte Rolle spielten, während auf allen möglichen anderen Feldern der Politik und des öffentlichen Lebens über Lockerungen und Hilfen in den aktuellen Beschränkungen gesprochen werde", heißt es in einer Mitteilung. In einem offenen Brief an Kultusministerin Eisenmann bekräftigen die Verantwortlichen die Forderung nach Mitsprache und forderten einen runden Tisch mit Vertretern aus Politik, Gewerkschaften, Verbänden und Eltern.

Corona-Begrenzung der Kita-Plätze sorgt für Verunsicherung
Seit Wochen warten Eltern im Land, dass die Kitas wieder öffnen. Aber die Lockerungen sind schleppend: Maximal die Hälfte der Plätze darf vergeben werden. Viele sind verunsichert, wer nun einen Platz bekommt und wer nicht.

Eisenmann auch im Parlament unter Druck

Bereits in der vergangenen Woche war der Druck auf Eisenmann im baden-württembergischen Landtag für ihren Umgang mit Schulen und Kitas sichtbarer geworden. Vor allem die Opposition warf der Kultusministerin Versäumnisse vor. Eisenmann selbst warb um Geduld mit Blick auf einen noch ausstehenden Normalbetrieb von Kitas und Schulen: "Corona ist halt leider nicht weg." Man müsse differenziert vorgehen. Wann der nächste Lockerungsschritt für die Kitas in Baden-Württemberg anstehe, sei noch offen. Dies hänge von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab, so das Kultusministerium am Wochenende via Twitter.