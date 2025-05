Erstes Wolfsrudel ausgestopft

per Mail teilen

Im Haus der Natur am Feldberg sind seit Freitag die beiden überfahrenen Wölfe vom Schluchsee in einer Dauerausstellung zu sehen. Die Tiere wurden ausgestopft, die Wölfin war trächtig.

Es wurde fleißig präpariert, gewerkelt und gebastelt, jetzt gibt es das Ergebnis zu sehen. Im Haus der Natur am Feldberg sind in einer Dauerausstellung ab Freitag (16.5.) die beiden überfahrenen Wölfe vom Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu sehen. Die Tiere wurden ausgestopft und können von nun an von den Besuchern im Haus der Natur angeschaut werden.