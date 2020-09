Die EnBW wird bis Ende des Jahres einen neuen Schnellladepark für Elektroautos in Karlsruhe eröffnen. Die neuen Ladesäulen sollen auf dem Gelände eines Einkaufszentrums im Karlsruher Osten an der A5 entstehen. Sie sollen im Dezember ans Netz gehen, so ein EnBW-Sprecher gegenüber dem SWR. Im Schnellladepark sollen bis zu 12 Fahrzeuge gleichzeitig "nachtanken" können - mit bis zu 300 Kilowatt. Das bedeutet rein rechnerisch, dass selbst größere Elektrofahrzeuge mit der entsprechenden Ladetechnik an Bord in gerade einmal 5 Minuten Strom für 100 Kilometer nachladen könnten. In Stuttgart ist am Donnerstag der erste vom Land geförderte innerstädtische Schnellladepark in Betrieb gegangen. mehr...