Der erster Spargel aus Baden: Spargelernte in Iffezheim

In Hügelsheim im Landkreis Rastatt wurden am Morgen die ersten Stangen des Edelgemüses gestochen. Weil die Nachttemperaturen in den letzten Wochen noch zu kalt waren, setzen viele Spargelbauer auf Folientunnel, um die empfindlichen Pflanzen schneller zum Wachstum anzuregen - und früher ernten zu können. Kopfzerbrechen bereitet den Erzeugern der steigende Mindestlohn für die Erntehelfer: Er könnte den Spargel in Zukunft noch teurer machen. Zum Saisonstart liegt der Kilopreis mit 20 bis 25 Euro noch auf Vorjahresniveau.