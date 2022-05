Erster Fall von Affenpocken in Baden-Württemberg gemeldet

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium meldet eine erste Infektion mit Affenpocken aus dem Ortenaukreis. Die infizierte Person wird im Uniklinikum Freiburg behandelt.

In Baden-Württemberg ist am Montag die erste Infektion mit Affenpocken gemeldet worden. Nach Informationen des Gesundheitsministeriums in Stuttgart handelt es sich bei dem Patienten um einen Reiserückkehrer aus Spanien. Der Patient, der aus dem Ortenaukreis stammt, wird demnach am Uniklinikum Freiburg stationär versorgt. Er weist Fieber, Husten und typische Hautveränderungen auf. Sein Zustand ist aber stabil und er befindet sich in Isolation.

Die Diagnose wurde aufgrund der Symptome und einer PCR-Analyse gestellt - eine sogenannte Genom-Sequenzierung läuft derzeit im Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg. Das Gesundheitsamt des Ortenaukreises untersucht außerdem einen weiteren Verdachtsfall und führt Kontaktverfolgungen im Umfeld der Betroffenen durch. Gegebenenfalls will die Behörde Quarantäneanordnungen aussprechen.

Das sind Affenpocken Das Virus verursacht nach Angaben von Gesundheitsbehörden meist nur milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag. Affenpocken können aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen, in Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Folgen einer überstandenen Infektion können Narbenbildung und selten auch Erblindung sein. Auch in den Jahren zuvor hatte es in westlichen Ländern Affenpocken-Fälle gegeben - allerdings nur vereinzelt und hauptsächlich auf Ansteckungen in Afrika zurückgehend.

Geringes Infektionsrisiko für Bevölkerung in BW

Das allgemeine Infektionsrisiko für die Bevölkerung in Baden-Württemberg schätzt das Landesgesundheitsamt derzeit als gering ein. Man verfolge die Situation im Land weiter sehr aufmerksam, teilte Minister Manfred Lucha (Grüne) mit. Die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg wurden bereits informiert und sind entsprechend sensibilisiert. Denn, so Lucha, man dürfe das Affenpockenvirus nicht unterschätzen.

Bislang fünf nachgewiesene Infektionen mit Affenpocken bundesweit

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet mit weiteren Affenpocken-Nachweisen. "Aufgrund der vielfältigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen", heißt es in einem Bericht für den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Bis Sonntag waren demnach bundesweit vier Fälle erfasst, einer in München und drei in Berlin. Proben zahlreicher weiterer Menschen werden analysiert, zudem suchen Behörden nach Kontaktpersonen nachweislich Infizierter. Weltweit sind inzwischen weit über 100 Fälle nachgewiesen, wegen der langen Inkubationszeit von bis zu drei Wochen gehen Expertinnen und Experten von einer Vielzahl weiterer Meldungen in nächster Zeit aus.

Weshalb STIKO-Chef Thomas Mertens die Affenpocken nicht als Pandemie einstuft:

Lauterbach kündigt Empfehlungen zu Quarantäne und Isolation an

Nach dem Auftreten erster Fälle von Affenpocken in Deutschland werden nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Eindämmungsmaßnahmen vorbereitet. Für Deutschland würden aktuell Empfehlungen zu Isolation und Quarantäne erarbeitet, sagte der Minister am Rande der Weltgesundheitsversammlung in Genf am Montag. Er gehe davon aus, dass sie bereits an diesem Dienstag vorgelegt werden könnten. Zudem werde über Impfempfehlungen für besonders gefährdete Personen nachgedacht. Er habe schon Kontakt mit einem Hersteller aufgenommen, der Impfstoffe spezifisch für Affenpocken herstellt, so Lauterbach.

Eindämmungsmaßnahmen bereits in GB und Belgien

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA setzte am Montag als empfohlene Quarantänezeit für enge Kontaktpersonen von Infizierten drei Wochen fest. Als Kontaktperson mit hohem Risiko für eine Ansteckung gilt demnach, wer im Haushalt mit einer erkrankten Person lebt, mit einer solchen Geschlechtsverkehr gehabt oder deren Bettwäsche ohne Schutzkleidung gewechselt hat. Diese Gruppe soll demnach auch eine schützende Impfung erhalten.

Verwendet werde ein Vakzin der "dritten Generation" gegen die als ausgestorben geltende Pockenkrankheit beim Menschen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass solche Pockenimpfstoffe auch gegen die Affenpocken gut schützen. Belgische Behörden ordnen eine 21-tägige Isolation für Infizierte an, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag bestätigte. Für Kontaktpersonen gilt dies dort nicht, ihnen wird nur zu besonderer Vorsicht geraten.

Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen

Anfang Mai war ein Affenpocken-Fall in Großbritannien nachgewiesen worden - Expertinnen und Experten zufolge kursierte der Erreger da aber wohl bereits in vielen Ländern. Das Virus verursacht nach Angaben von Gesundheitsbehörden meist nur milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag. Affenpocken können aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen, in Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Folgen einer überstandenen Infektion können Narbenbildung und selten auch Erblindung sein.

Übertragung unter anderem durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten

Auch wenn die weltweit erfassten Infektionen derzeit in erster Linie Männer betreffen, die Sex mit anderen Männern hatten: Eine Übertragung ist generell bei engem Kontakt und über kontaminierte Materialien möglich. Die Weitergabe über die Luft spielt - anders als etwa bei Corona - hingegen kaum eine Rolle.