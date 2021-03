Endlich wieder richtig einkaufen gehen: Für viele Menschen in Baden-Württemberg war das an diesem Samstag wieder möglich. In Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 ist, hat der Einzelhandel geöffnet. Menschen aus Städten mit einer höheren Inzidenz müssen sich weiterhin mit "Click & Meet" oder "Click & Collect" begnügen.