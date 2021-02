Am Donnerstag jährt sich in Baden-Württemberg der Auftakt zu einer Zeitenwende. Am 25. Februar meldet das Bundesland den ersten Corona-Infizierten. Seither ist nichts mehr wie es einmal war. Ein Rückblick auf die ersten Wochen.

Im Januar kommen die Einschläge aus Richtung China immer näher. Am 27. Januar 2020 wird der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es in Baden-Württemberg passiert. Es ist die Zeit, in der man noch eng nebeneinandersitzend im Zug fährt und mit einem leichten Schaudern Berichte aus dem Ausland liest. Der Frühling steht vor der Tür und man kann noch nicht so recht glauben, was da irgendwo anders auf der Welt passiert. Im fernen China werden ganze Städte abgeriegelt, die Menschen dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen, so etwas klingt hier wie Science-Fiction.

Erste Corona-Fälle in Baden-Württemberg

Am 23. Februar 2020 landen 15 Rückkehrer aus Wuhan am Stuttgarter Flughafen. Sie müssen bei Kirchheim/Teck in eine 14-tägige Quarantäne, alle sind gesund. Am 25. Februar 2020 ist es dann soweit, auf was man fast schon gewartet hatte: Und dann sind es gleich mehrere Fälle in Baden-Württemberg, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Ein 25-Jähriger aus Göppingen hat sich auf einer Reise nach Mailand mit dem Virus infiziert - Patient Null im Land. Auch seine Reisebegleiterin aus Tübingen und deren Vater - ein Arzt am dortigen Klinikum - werden positiv auf das Virus getestet. Am Abend wird ein weiterer Fall aus Rottweil gemeldet. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagt, man sei vorbereitet und wolle die Pandemiepläne an das Coronavirus anpassen.

Pipettierung von Coronaproben dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Viele Baden-Württemberger verbringen gerade ihre Faschingsferien auch im nahen Italien, man ist alarmiert und es werden etwa in Reisebussen Broschüren verteilt. Und es geht Schlag auf Schlag, am 4. März stirbt ein 67-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis an den Folgen von Covid-19.

Hamsterkäufe und Schlangen vor Supermärkten

Bereits Anfang März macht sich ein Phänomen breit, dass man als in Westdeutschland und nach dem Krieg aufgewachsener Mensch nicht kennt: Leere Regale in den Supermärkten. Medien berichten viel darüber, warum die Ware Toilettenpapier plötzlich als Allheilmittel gegen die Auswirkungen eines Virus helfen soll. Es wird gehamstert: Tomatensoße, Nudeln, Mehl, Trockenhefe, Desinfektionsmittel und Flüssigseife. Alles weg. Das Virus wird mit dem bekämpft, was in der eigenen Macht steht. Es tut sich aber auch Positives: Vielerorts bieten Menschen Älteren ihre Hilfe an, beim Einkaufen etwa, damit diese sich nicht in den engen Supermarktgängen drängeln müssen. Denn man trägt noch keinen Mundschutz. Ein Jahr ist das erst her und man kann es sich kaum mehr vorstellen.

Ein leergekauftes Supermarktregal dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Noch weiß man nicht so genau, wie sich das Coronavirus überträgt, Abstandhalten wird eingeprobt, in die Armbeuge niesen und keine Hände mehr schütteln. Manche desinfizieren ihre Einkäufe, im Ausland werden ganze Straßen desinfiziert.

Am 10. März geht der Live-Blog zum Coronavirus an den Start, darin informiert die SWR Aktuell Online-Redaktion seither über alles wichtige rund um das Virus - und das ist eine ganze Menge.

Großveranstaltungen werden verboten

Stetig verändert sich unser aller Leben, während die Infektionszahlen stetig höher steigen. Beinahe täglich passieren Dinge, die man sich so einfach nicht hätte vorstellen können. Am 11. März werden Feste, Konzerte und Sportveranstaltungen bei denen mehr als 1.000 Menschen zusammenkommen untersagt. Nur zwei Tage später wird weiter gesenkt, auf 100 Menschen. Theater, Kinos, Fußballspiele, die Veranstalter müssen kreativ werden, wie sie ihre Gäste mit Abstand unterhalten können. Am 11. März sind in Baden-Württemberg 335 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, es ist der Tag, an dem die WHO den Ausbruch des Erregers als Pandemie einstuft, als einen weltweiten Ausbruch einer neuen Krankheit.

Die A81 bei Stuttgart-Zuffenhausen, aufgenommen im April 2020. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Rosar

Dann kommt ein Tag, an dem Dinge passieren, die vor ganz kurzer Zeit keiner für möglich gehalten hätte: Am 16. März schließt der Einzelhandel. Schulen, Kitas und Unis schließen einen Tag später. Flüge werden gestrichen, Grenzen dicht gemacht. Weltweit holt das Auswärtige Amt Deutsche ins Land zurück. Die Einkaufsstraßen leer an einem Werktag zur Mittagszeit, auch auf den Autobahnen fährt keiner, weil es derzeit keine Ziele gibt.

Die wie ausgestorbene Innenstadt in Ulm Mitte März 2020. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Am 22. März kommt es zu weiteren Einschränkungen, nur noch zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen sich im öffentlichen Raum treffen. Restaurants und Friseure müssen auch schließen. Offen bleiben nur Geschäfte für den täglichen Bedarf.

Seit Anfang April empfiehlt das Robert Koch Institut Alltagsmasken als sinnvoll. Am 27. April kommt sie, die Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Am 3. April ist mit 70,22 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen der Höhepunkt der ersten Welle erreicht. Und ab dem 20. April, nach fünf Wochen Lockdown, öffnen kleinere und mittelgroße Geschäfte in Baden-Württemberg. Ein erstes Aufatmen, es folgt ein Sommer in dem man das Virus manchmal fast vergessen konnte. Aber nur fast, und die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Am 25. Februar 2021 befinden wir uns, so sagen manche Experten, am Beginn einer dritten Welle. Manchen droht die Kondition auszugehen.

Ausnahmezustand seit einem Jahr

"Wir alle sind seit einem Jahr in einem Ausnahmezustand. Das Leben im Februar 2021 ist ein völlig anderes als im Februar 2020", sagt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum ersten Jahrestag des ersten nachgewiesenen Corona-Falles im Land. Möglicherweise stünde das Land vor der schwersten und schwierigsten Phase dieser Corona-Krise, "weil die lange Zeit der Pandemie zermürbend ist und weil die Virusmutationen eine enorme Gefahr sind," so Strobl.

Noch vor einem Jahr konnte man sich so viel nicht vorstellen, auch nicht, dass es gleich mehrere Impfstoffe geben wird. Man konnte sich nicht vorstellen, dass die ganze Welt in ihrem Takt einen Gang - oder waren es mehrere - runter schaltet. Manche sagen, nach einem Jahr gewöhnt man sich an Dinge. Manche hoffen, dass es wieder besser wird.