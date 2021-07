Wer mit Auto verreist, sollte jetzt schon Geduld mitbringen. Zum Ferienbeginn bilden sich bereits die ersten Staus auf den Autobahnen. Ab morgen könnte es noch voller werden.

Mit Beginn der Sommerferien haben sich zahlreiche Reisende aus Baden-Württemberg auf den Weg in den Urlaub gemacht. Am Vormittag bildeten sich bereits erste Staus auf den Autobahnen, darunter auf der A8 in Richtung München zwischen Esslingen und Wendlingen. Zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost stockte der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von rund acht Kilometern. Auch am Nachmittag stockte der Verkehr auf der A8. Auf der A5 dauerte es an Baustellen zum Teil länger.

Noch mehr Staus wegen Ferienbeginn in Bayern

Noch voller könnte es ab Freitag werden, wenn auch in Bayern die Sommerferien beginnen. Das erste Ferienwochenende könnte laut ADAC-Prognose eines der staureichsten Wochenenden des Jahres werden. Wer Staus umgehen möchte, sollte Experten zufolge am besten früh am Morgen oder nach 18 Uhr am Abend losfahren. Stauschwerpunkte könnten unter anderem der Albaufstieg und die Autobahnkreuze Walldorf und Ulm/Echingen werden. Wegen der Corona-Pandemie würden viele Menschen auf Flugreisen verzichten und lieber mit dem Auto vereisen.

Viel los am Flughafen Stuttgart

Der Stuttgarter Flughafen erwartet mehr als 25.000 Reisende täglich. Rund 9.000 Flugzeuge sollen während der Ferien in der Landeshauptstadt starten oder landen. Obwohl der Check-in wegen des Prüfens von Impf- oder Testnachweisen länger dauere, blieben lange Schlangen nach ihren Angaben zunächst aus, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens.

Mögliche Ausfälle und Wartezeiten bei der Bahn

Die Bahn bereitet ihre Reisenden bereits auf Wartezeiten und einzelne Zugausfälle vor, denn der Sommer wird für einige Baumaßnahmen genutzt. Zu den großen Projekten in Baden-Württemberg zählen unter anderem Arbeiten an der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) sowie zwischen Eutingen im Gäu und Freudenstadt (beide Kreis Freudenstadt).

Wegen Bauarbeiten an der Stuttgarter S-Bahn-Strecke in der Innenstadt müssen Fahrgäste in Busse umsteigen und mit längeren Wartezeiten rechnen. Zudem werden vielerorts Gleise und Weichen erneuert sowie mehrere Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut, etwa in Offenburg und Rastatt.