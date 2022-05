Bis zu 32 Grad Celsius: Sommer statt Eisheilige in Baden-Württemberg

Die Menschen in Baden-Württemberg dürfen sich auf die ersten sommerlichen Tage freuen, an denen es richtig warm wird. Mancherorts wird es aber auch windig und sogar stürmisch.

Der Sommer in Baden-Württemberg ist da. Zwar beginnt der Sommer aus meteorologischer Sicht erst am 1. Juni und der kalendarische Sommer gar erst am 21. Juni, doch kann angesichts der aktuellen Temperaturen eindeutig vom Sommer gesprochen werden. Fast überall im Land sind die Temperaturen bereits am Dienstag deutlich über die 20-Grad-Marke gestiegen. Mancherorts sind am Mittwoch sogar mehr als 30 Grad Celsius drin. Verantwortlich dafür ist das Hoch "Wolf", welches warme Luft aus dem Mittelmeerraum nach Baden-Württemberg bringt.

So dürften die Temperaturen am Oberrhein laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 32 Grad steigen. Für den Kaiserstuhl (Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald) sind beispielsweise 31 Grad vorhergesagt. Auch in den Großstädten des Landes wird es warm: Für Mannheim sind 29 Grad, für Stuttgart 28 Grad und Freiburg 27 Grad Celsius vorhergesagt. Selbst auf der Laichinger Alb sollen 24 Grad erreicht werden.

Sommertage zählen offiziell ab 25 Grad Celsius

Damit verpasst die Alp ganz knapp die Bezeichnung Sommertag. Denn laut Deutschem Wetterdienst gilt jeder Tag, an dem mehr als 25 Grad Celsius erreicht werden, als Sommertag. Damit es nicht gleich viel zu heiß wird und die Menschen sich an die neu gewonnene Wärme gewöhnen können, sorgt ein leichter bis mäßiger Südwestwind für Abkühlung.

Teilweise wird es auch stürmisch

Allerdings kann dieser in manchen Teilen des Landes sogar stürmisch werden. Gerade im Norden sind bis zum Mittwochabend starke Böen aus Südwest mit bis zu 55 Kilometer pro Stunde möglich, im Bergland bis in die Nacht teilweise sogar stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde. Im Bergland gilt das auch für den Donnerstag.

Ab Mittwochnachmittag - und abend ziehen allmählich mehr Wolken aus Frankreich kommend am baden-württembergischen Himmel auf. Die Nacht bleibt zunächst aber überwiegend trocken. Erst ab Donnerstagnachmittag kann es vom Südschwarzwald bis zur Alb und weiter südlich örtlich Schauer und einzelne Gewitter geben - die Temperaturen bleiben allerdings sommerlich: Die Höchstwerte im Land sollen am Donnerstag zwischen 21 und 27 Grad liegen, am Freitag zwischen 18 und 25 Grad und am Samstag zwischen 20 und 27 Grad.

Am Nachmittag ist es am wärmsten

Erreicht werden sie um diese Jahreszeit am späten Nachmittag, zwischen 16:30 und 17 Uhr, so der Wetterexperte Jörg Kachelmann auf Twitter. Davon könnten auch die Freibäder profitieren, beispielsweise in Tübingen, Reutlingen oder Stuttgart.

Am Samstag gibt es dann nur noch wenige Wolken und viel Sonnenschein. Meist bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad im Bergland und bis zu 27 Grad am südlichen Oberrhein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kann es dann aber wieder auf fünf bis elf Grad abkühlen.

Kein Kälteeinbruch zu den Eisheiligen

Doch damit ist schon jetzt klar, dass die Eisheiligen in diesem Jahr keine Rolle spielen werden. An den Namenstagen von Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia zwischen dem 11. und 15. Mai kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Kälteeinbrüchen, weswegen sie gerade von den Landwirtinnen und Landwirten gefürchtet werden, da die Eisheiligen mit ihrem Frost die jungen Triebe bedrohen. Doch das sollte in den kommenden Tagen kein Problem werden, da die Temperaturen nicht unter 0 Grad Celsius fallen dürften.

Wie manche Obstbauern versuchten, ihre Bäume gegen den Frost zu schützen, zeigt dieses Video aus dem Frühjahr 2022.



Derweil fürchten manche Bäuerinnen und Bauern laut dem Bauernverband FNSEA im Nachbarland Frankreich wegen ausbleibender Niederschläge in den vergangenen Wochen und der damit verbundenen anhaltender Trockenheit aktuell sogar schon um ihre Ernten. In manchen Gegenden ist es dort tagsüber verboten, das Auto zu waschen oder Pools zu befüllen. Immer mehr Wetterextreme und steigende Temperaturen hängen laut Fachleuten mit dem Klimawandel zusammen. So dürften auch Sommertage mit über 30 Grad im Jahr 2050 zur Normalität gehören:

Auch eine Klimaprognose der UN-Organisation für Meteorologie bestätigt den Trend zu hohen Temperaturen: Eines der kommenden fünf Jahre soll demnach das heißeste Jahr aller Zeiten werden.