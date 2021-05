Welche Projekte will Baden-Württembergs Landesregierung zuerst in Angriff nehmen? Ministerpräsident Kretschmann setzt die höchste Priorität darauf, die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen.

Nach der Bekanntgabe der Steuerschätzung für das laufende und auch das kommende Jahr muss sich die neue Landesregierung entscheiden: Welche Projekte der grün-schwarzen Wunschliste lassen sich finanzieren? Welche müssen verschoben werden?

In der ersten Regierungspressekonferenz der baden-württembergischen Landesregierung hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dazu klar geäußert: "Erste Priorität besitzen die Folgen von Corona - insbesondere im Bildungsbereich", sagte er. Konkret nannte er das Lernlückenprogramm, womit man die "Kollateralschäden der Pandemie auf Kinder, Jugendliche und eben die ganze Schülerschaft" beheben wolle.

"Wir werden sparsam haushalten, aber Zukunftsinvestitionen und Investitionen, um die Corona-Folgen abzufedern, wird es selbstverständlich geben", ergänzte Innenminister und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU).

Priorität auf Klimaschutz und der Digitalisierung

Auf die am Montag vorgestellte Steuerschätzung, die besser ausfiel als erwartet, reagierte Kretschmann verhalten. "Das sind ja nicht Gelder, die wir jetzt einfach ausgeben können, das verkleinert erstmal die Haushaltslücke", sagte der Ministerpräsident. Für Investitionen, die eindeutig Folgen der Naturkatastrophe seien, wolle man die Schuldenbremse weiter öffnen, so Kretschmann weiter. Wenn erforderlich, gelte dies etwa für das Lernlückenprogramm. Hintergrund ist, dass der Landtag die Schuldenbremse wegen Corona ausgesetzt hatte. Die Ausnahmeregelung greift bei Krisen oder Naturkatastrophen.

Aus den weiteren Themen des Koalitionsvertrags sieht Kretschmann die höchste Priorität beim Klimaschutz und der Digitalisierung.

Hoffnung auf stabilere Steuereinnahmen

Bereits am Montag hatte sich der neue Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) "vorsichtig optimistisch" zur neuen Steuerschätzung geäußert. Nach dem Einbruch durch die Corona-Krise hatte er für Baden-Württemberg stabilere Steuereinnahmen in Aussicht gestellt. Demnach darf das Land im laufenden Jahr mit insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro rechnen. Das wären laut Steuerschätzung im Jahr 2021 über eine halbe Milliarde mehr als im laufenden Landeshaushalt veranschlagt. Für 2022 ergibt sich ein Plus von 466 Millionen Euro im Vergleich zur sogenannten mittelfristigen Finanzplanung.

Finanzminister: Größte Einbrüche hat das Land hinter sich

Damit könnten die Einnahmen sogar leicht über denen vor der Krise liegen. Die größten Einbrüche habe das Land hinter sich, sagte Finanzminister Bayaz. Mit der Wirtschaft gehe es aufwärts, die Steuereinnahmen zögen jetzt langsam nach.

Die Frühjahrssteuerschätzung für das Land war mit Spannung erwartet worden, da alle Vorhaben der neuen grün-schwarzen Landesregierung wegen der Corona-Krise unter Finanzierungsvorbehalt stehen.

Vorstellung des dritten Digitalisierungsberichts

Strobl, der auch Minister für Digitalisierung ist, nutze die Regierungspressekonferenz am Dienstag auch für die Vorstellung des dritten Digitalisierungsberichts. Demnach möchte die Landesregierung die Digitalisierung vorantreiben - nur so ließen sich Lebensqualität und Wohlstand sichern. In den vergangenen fünf Jahren habe die Landesregierung zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung im Land investiert. Mit dem Geld habe man unter anderem das "Cyber Valley" in Stuttgart und Tübingen aufgebaut, ein europaweit einmaliges Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und intelligente Systeme. Die Gründung einer Cybersicherheitsagentur sei ebenfalls Pionierarbeit gewesen, so Strobl.

Knapp 1,2 Milliarden Euro seien in den Ausbau des schnellen Internets investiert worden, wodurch man auch weitere 1,4 Milliarden Bundesmittel erhalten habe. So habe man beim Breitbandausbau weitere Fortschritte gemacht und mehr als 2.600 Projekte in Städten und Gemeinden gefördert, doppelt so viele Anträge bewilligt wie in den fünf Jahren zuvor. 94 Prozent der Haushalte im Land verfügten über einen schnellen Anschluss mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde.