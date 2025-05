Gleich zwei Verlage aus Baden-Württemberg wollen die erste Biografie über den neuen Papst Leo XIV. herausbringen. Ein französischer Verlag war jetzt aber schneller.

Die erste Biografie über den neuen Papst Leo XIV. kommt nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus Frankreich. Der französische Verlag Editions Salvator hat jetzt die Papst-Biografie mit dem Titel "Leo XIV., der Apostel des Friedens" auf französisch veröffentlicht. Autor ist der Chefredakteur der konservativen katholischen Wochenzeitschrift "Famille chrétienne", Samuel Pruvot. Mitgearbeitet hat der französische Autor und literarische Leiter des Verlags, Marc Leboucher.

Französischer Verlag gewinnt Rennen um schnellste Papst-Biografie

Somit hat das Wetteifern um die erste Biografie über das Leben des neuen Papstes Leo XIV. auf dem Markt kein Verlag aus Baden-Württemberg gewonnen. Sowohl der Verlag Herder in Freiburg und der Patmos-Verlag in Ostfildern (Kreis Esslingen) wollten jeweils als erste eine Biografie über Papst Leo XIV., der mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost heißt, auf den Buchmarkt bringen. Beide haben dafür renommierte Experten als Autoren gewonnen, die schnell liefern sollen, um die Bücher möglichst bald zu veröffentlichen.

Beide Papst-Biografie zu Leo XIV. aus BW sollen noch im Mai erscheinen

Der Herder-Verlag hat für den 28. Mai das 176-seitige Buch "Leo XIV. - der neue Papst" angekündigt. Autor ist der österreichische Jesuit Andreas Batlogg. Nach Angaben des Verlags blickt er in dem Buch auf das Pontifikat von Papst Franziskus zurück und fragt, was es für den neuen Papst und die mehr als 1,4 Milliarden Katholiken bedeutet. Zudem werden die Tage nach dem Tod von Franziskus beschrieben sowie die Stimmung während des Konklaves.

Patmos hat seine zunächst für Anfang Juni angekündigte Biografie nochmals vorgezogen: Der 160 Seiten umfassende Band "Papst Leo XIV. Wer er ist - wie er denkt - was ihn und uns erwartet" des deutschen Vatikanjournalisten Stefan von Kempis soll nun am 30. Mai in den Buchhandlungen liegen. Eine elektronische Fassung sei bereits am 19. Mai fertig, hieß es. Beim Preis kommen die beiden Biografien nebeneinander ins Ziel: Beide kosten 19 Euro.