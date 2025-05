Gleich zwei Verlage aus Baden-Württemberg wollen eine Biografie über den neuen Papst Leo XIV. herausbringen. Sie liefern sich ein Wettrennen, wer zuerst auf den Markt kommt.

Der neue Papst Leo XIV. ist gerade erst im Amt, da sollen schon die ersten Biographien über sein Leben erscheinen - und sie kommen aus Baden-Württemberg. Der Verlag Herder in Freiburg und der Patmos-Verlag in Ostfildern (Kreis Esslingen) wollen jeweils als erste eine Biografie über Papst Leo XIV., der mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost heißt, auf den deutschen Buchmarkt bringen. Beide haben dafür renommierte Experten als Autoren gewonnen, die schnell liefern müssen. Schließlich sollen beide Bücher noch im Mai zu haben sein.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem badischen Herder-Verlag und dem schwäbischen Patmos-Verlag, bei dem die Badener wohl die Nase vorn haben: Denn der Herder-Verlag hat für den 28. Mai das 176-seitige Buch "Leo XIV. - der neue Papst" angekündigt. Autor ist der österreichische Jesuit Andreas Batlogg. Nach Angaben des Verlags blickt er in dem Buch auf das Pontifikat von Papst Franziskus zurück und fragt, was es für den neuen Papst und die mehr als 1,4 Milliarden Katholiken bedeutet. Zudem werden die Tage nach dem Tod Franziskus beschrieben sowie die Stimmung während des Konklaves.

Patmos hat seine zunächst für Anfang Juni angekündigte Biografie nochmals vorgezogen: Der 160 Seiten umfassende Band "Papst Leo XIV. Wer er ist - wie er denkt - was ihn und uns erwartet" des deutschen Vatikanjournalisten Stefan von Kempis soll nun am 30. Mai in den Buchhandlungen liegen. Allerdings - eine elektronische Fassung sei am 19. Mai fertig, hieß es. Beim Preis kommen die beiden Biografien nebeneinander ins Ziel: Beide kosten 19 Euro.

Verleger Manuel Herder hatte zuletzt versprochen, man sei vorbereitet, "als weltweit erster Verlag eine Biografie des neuen Papstes zu veröffentlichen".