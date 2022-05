Erste Hitzewelle des Jahres in Baden-Württemberg erwartet

Der Sommer kommt mit Wucht: Wetterfachleute rechnen in dieser Woche mit hohen Temperaturen, teilweise soll es in Baden-Württemberg am Mittwoch bis zu 30 Grad warm werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag Höchsttemperaturen von 28 Grad in Baden-Württemberg angekündigt. Am Mittwoch steigt diese Vorhersage auf bis zu 30 Grad am Oberrhein. Für Abkühlung kann laut der Vorhersage an beiden Tagen ein leichter bis mäßiger Südwestwind sorgen. Außerdem sollen im Laufe des Mittwochs allmählich mehr Wolken aus dem Norden am baden-württembergischen Himmel aufziehen. Die Nächte bleiben zunächst überwiegend trocken.

Warme Temperaturen halten an

Am Donnerstag und Freitag ist laut dem DWD zwar mit wechselnder Bewölkung und örtlichen Gewittern oder Schauern zu rechnen - die Temperaturen bleiben allerdings sommerlich: Die Höchstwerte im Land sollen am Donnerstag zwischen 21 und 27 Grad liegen, am Freitag zwischen 18 und 24 Grad. Erreicht werden sie um diese Jahreszeit am späten Nachmittag, zwischen 16.30 und 17 Uhr, so der Wetter-Experte Jörg Kachelmann auf Twitter. Davon könnten auch die Freibäder profitieren, beispielsweise in Tübingen, Reutlingen oder Stuttgart. Wer sich sonnt, sollte allerdings auch den Schutz vor der Soneneinstrahlung nicht vergessen:

In der Nacht auf Freitag soll es im Bergland und südlich der Donau zu weiteren Schauern oder lokalen Gewittern kommen. Dasselbe sagt der DWD für die Nacht auf Samstag vorher, allerdings sollen die Schauer dann rasch nach Südosten abziehen. Davon könnte dann auch das Campus Festival am Bodensee betroffen sein, eine der ersten Großveranstaltungen des Jahres. Nach dem leichten Rückgang zeichnet sich in der DWD-Vorhersage dann schon in der kommenden Woche wieder ein Anstieg der Temperaturen ab.

Klimawandel macht sich bemerkbar

Wegen insgesamt geringer Niederschläge könnten die Menschen mancherorts in den nächsten zehn Tagen mit Dürre zu kämpfen haben. Im Nachbarland Frankreich fürchten manche Bauern laut dem Bauernverband FNSEA wegen anhaltender Trockenheit aktuell sogar schon um ihre Ernten. In manchen Gegenden ist es dort tagsüber verboten, das Auto zu waschen oder Pools zu befüllen. Immer mehr Wetterextreme und steigende Temperaturen hängen laut Fachleuten auch mit dem Klimawandel zusammen. So dürften auch Sommertage mit über 30 Grad im Jahr 2050 zur Normalität gehören:

Auch eine Klimaprognose der UN-Organisation für Meteorologie bestätigt den Trend zu hohen Temperaturen: Eines der kommenden fünf Jahre soll demnach das heißeste Jahr aller Zeiten werden.

