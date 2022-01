Erste große Vesperkirchen im Land öffnen

In Karlsruhe und Mannheim öffnen am Sonntag die ersten großen Vesperkirchen dieses Jahres in Baden-Württemberg. Bis Mitte Februar versorgen dort ehrenamtlich Helfende Bedürftige mit warmem Essen, medizinischer Hilfe und Seelsorge. Landesweit sind in dieser Wintersaison 34 Vesperkirchen geplant.