Der neu gewählte Landtag von Baden-Württemberg debattierte am Donnerstag über die Regierungserklärung von Ministerpräsident Kretschmann. Kritik gab es vor allem am Haushaltsvorbehalt.

Als größte Oppositionspartei durfte die SPD als erste auf die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten eingehen. Die Grünen seien übermächtig und so gebe der Koalitionsvertrag über weite Strecken die Wünsche der Grünen wieder, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Donnerstag im Landtag in Stuttgart. Die CDU würde sich selbst als Wurmfortsatz der Grünen definieren.

SPD vergleicht Koalitionsvertrag mit "politischem Poesiealbum"

Er hege für einige Inhalte des grün-schwarzen Koalitionsvertrags Sympathien, erklärte Stoch. Gleichzeitig warf er der neuen Landesregierung mangelnden Gestaltungswillen vor. "Viele dieser Wünsche teilen wir", sagte der SPD-Politiker. Aber: "Wer regiert, darf nicht nur wollen." Der politische Fahrplan sei ein "politisches Poesiealbum, bei dem es bei schönen Worten bleibt". Der SPD-Fraktionschef kritisierte, dass die Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu kurz kämen. Die Finanzierung der Mobilitätsoffensive werde auf die Städte und Kommunen abgewälzt. Es gehe Grün-Schwarz um Machterhalt - aber nicht um gute Regierung.

Daneben warf Stoch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Aufblähung des Regierungsapparats vor. Neben dem neuen Ministerium für Bauen und Landesentwicklung gibt es in dieser Legislaturperiode mehr Staatssekretäre mehr als in der vergangenen.

"Verschuldung darf kein Tabu sein"

Stoch kritisierte den Finanzierungsvorbehalt, unter den die Regierung wegen der großen Haushaltslöcher alle Maßnahmen stellt. "Verschuldung darf kein Tabu sein, wenn es darum geht, das Land in die Zukunft zu führen." Klimaschutz und Erhalt des Wirtschaftsstandorts dürften nicht unter Finanzierungsvorbehalt gestellt werden, so der SPD-Politiker.

Rülke wirft Kretschmann leere Versprechungen vor

Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke bemängelte die Unklarheit bei der Verteilung des Geldes. "Sie haben 50 Milliarden zur Verfügung, sagen aber an keiner Stelle wie diese 50 Milliarden prioritär zu verteilen sind." Stattdessen stelle die Regierung alles unter Finanzierungsvorbehalt kritisierte Rülke und fragte an Kretschmann gerichtet: "Herr Ministerpräsident, für wie dumm halten Sie das Parlament?"

Tatsächlich hatte sich Ministerpräsident Kretschmann in der ersten Regierungspressekonferenz der baden-württembergischen Landesregierung am Dienstag wie folgt geäußert: "Erste Priorität besitzen die Folgen von Corona - insbesondere im Bildungsbereich." Konkret nannte er das Lernlückenprogramm, womit man die "Kollateralschäden der Pandemie auf Kinder, Jugendliche und eben die ganze Schülerschaft" beheben wolle.

Außerdem warf Rülke Kretschmann leere Versprechungen vor. In den Zielen sei man sich oft einig, so Rülke. Etwa beim Klimaschutz. Jedoch löse man das Problem nicht mit Windkraftanlagen an windstillen Orten und auch eine Schuldenbremse, die weiterentwickelt werden soll, sei widersprüchlich, so der FDP-Politiker.

Gögel: CDU geht es nur um Machterhalt

Auch AfD-Fraktionschef Bernd Gögel ging mit dem Koalitionsvertrag und der neuen Regierung hart ins Gericht. Der CDU warf er vor, bei den grün-schwarzen Koalitionsgesprächen einzig den Machterhalt sichern zu wollen. "Und das um den Preis der beinahe vollständigen programmatischen Selbstaufgabe", sagte Gögel. Die alte und neue Koalition habe das Bewusstsein für die Sorgen und Nöte der Bevölkerung vollkommen verloren, während sie versuche, eine "Ökodiktatur" und einen "Ökosozialismus" durchzusetzen. Es brauche keinen Haushaltsvorbehalt, sondern "einen Mehrkostenvorbehalt für die Bürgerinnen und Bürger", so der AfD-Politiker.

Kretschmann: "Haushaltsvorbehalt gilt immer"

Über die Vorwürfe vonseiten der Opposition zeigte sich Kretschmann am Donnerstag verwundert, vor allem über die Kritik am Haushaltsvorbehalt. Selbst, wenn dieser nicht im Koaltionsvertrag stünde, gelte er dennoch. "Alles Regierungshandeln steht immer unter einem Vorbehalt. Das ist doch das Einmaleins", sagte Kretschmann. "Es ist einfach eine Notwendigkeit, die sich aus den Fakten der Steuereinnahmen ergibt."

Erst Corona-Krise bewältigen

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sprach sich für den Finanzierungsvorbehalt im Koalitionsvertrag aus. Erst müssten die Folgen der Corona-Krise bewältigt werden, dann wisse man, welche Vorhaben bezahlt werden könnten, sagte Schwarz. Das sei in anderen Ländern nicht anders - auch nicht im SPD-geführten Rheinland-Pfalz.

Auch die Kritik am zusätzlichen Ministerium für Wohnungsbau und den weiteren Staatssekretären wies der Grünen-Fraktionschef zurück. "Sie können dieser Regierung nicht vorwerfen, ein neues Ministerium zu gründen, wenn Sie es selbst mal gemacht haben", sagte Schwarz und verwies dabei auf das Integrationsministerium, auf das die Sozialdemokraten in der grün-roten Koalition 2011 bestanden hätten. "Ihre Kritikpunkte sind widersprüchlich."

Hagel wünscht Kretschmann viel Glück

Der neu gewählte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel lobte den grün-schwarzen Koalitionsvertrag und vor allem die Rolle seiner Partei. Die Christdemokraten hätten Ideen, um das Land zu gestalten. Dann sprach er direkt Ministerpräsident Kretschmann an: "Lieber Herr Ministerpräsident, gutes Gelingen, bei allem was Sie tun."

Aussprache einziger Punkt auf Tagesordnung

Die Aussprache war der einzige Punkt, der am Donnerstag im baden-württembergischen Landtag auf der Tagesordnung stand. Am Mittwoch hatte Ministerpräsident Kretschmann den Abgeordneten dort sein neues Regierungsprogramm vorgestellt: die Vorhaben im Kampf gegen die Klimakrise, für den Umbau der Wirtschaft, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

