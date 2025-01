Beim Reitverein Reutlingen finden seit gestern die Dressur-Tage statt – am Start auch eine mehr als prominente Teilnehmerin: Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim. Für sie und ihre jungen Pferde ist Reutlingen die ideale Vorbereitung auf die großen Wettbewerbe. Und die Nachwuchstalente, die zeigten heute unter der Anleitung der erfahrenen Reiterin auch was in ihnen steckt.