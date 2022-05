per Mail teilen

Die Diözese Rotenburg-Stuttgart ist in diesem Jahr Gastgeberin des 102. Deutschen Katholikentags, der am 25. Mai im Oberen Schlossgarten in Stuttgart feierlich eröffnet wird. Der SWR zeichnet die Veranstaltung als Live-Stream auf. Die SWR-Moderation Cecilia Knodt begleitet das Bühnenprogramm und ordnet mit zwei Interviewgästen die Auftaktveranstaltung ein.