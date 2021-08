In Heidelberg hat das Metropolink Festival begonnen. Zum siebten Mal wird bis zum 8. August auf dem Gelände des ehemaligen Patrick-Henry-Village urbane Kunst gezeigt, also Streetart, Lichtdesign und Live-Musik. Interessierte können in 16 weiteren Stadtteilen Heidelbergs Kunst an vorher kahlen Wänden entdecken.