Die bedrohte Artenvielfalt der Natur auf kleinstem Raum zu zeigen und für ihren Erhalt zu werben - das ist das Konzept hinter dem am Mittwoch für Besucherinnen und Besucher eröffneten Gebäude für Kleintiere, Vögel und fleischfressende Pflanzen in der Wilhelma. In den neuen Gehegen und Terrarien des Stuttgarter Zoos tummeln sich unter anderem unterirdisch lebende Nacktmulle, ein mittelamerikanischer Ameisenbär sowie der kleinste Falke der Welt.