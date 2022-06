Am neuen Aussichtsturm Himmelglück in Schömberg (Kreis Calw) werden zwei neue Attraktionen eröffnet. Am Samstag ging mit der "Flyline" die erste von zwei Seilbahnen in Betrieb. Sie startet auf der 35 Meter hohen ersten Plattform des Aussichtsturms "Himmelsglück". Von dort schweben die Besucherinnen und Besucher Richtung Kurpark.