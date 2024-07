per Mail teilen

Er ist der berühmteste Sohn der Stadt Ulm: Albert Einstein, Ausnahmephysiker, Nobelpreisträger, Erfinder der Relativitätstheorie. Ab Freitag hat ein Museum zu ihm, seiner Familie und zu jüdischem Leben in Ulm geöffnet. Es befindet sich in dem Haus, in dem einst Einsteins Großeltern gelebt haben.