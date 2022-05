Warnstreiks bei der Telekom - Einschränkungen erwartet

Zur dritten Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Telekom ruft ver.di im Landesbezirk Baden-Württemberg am Dienstag erneut zum Warnstreik auf. Kundinnen und Kunden der Telekom müssen mit Einschränkungen wie Terminausfällen beim Service und langen Wartezeiten in der Hotline sowie längeren Bearbeitungszeiten bei der Behebung von Störungen rechnen. Ver.di erwartet über 1.000 Streikende im Land, darunter auch Auszubildende und dual Studierende. In der laufenden Tarifrunde fordert ver.di eine generelle Entgelterhöhung und eine Erhöhung der individuellen Entgelte um sechs Prozent, zudem eine Steigerung der Einkommensgerechtigkeit bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Zudem sollen laut ver.di die Vergütungen für Auszubildende und für Studierende in dualen Studiengängen um 80 Euro pro Monat steigen. In Baden-Württemberg arbeiten etwa 6.000 Beschäftigte bei der Telekom.