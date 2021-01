Trotz Mahnungen aus der Politik tummelten sich am Samstag erneut viele Tages-Touristen an beliebten Winterausflugszielen in Baden-Württemberg. Wegen des Andrangs im Nordschwarzwald mussten die Zufahrten zur Schwarzwaldhochstraße gesperrt werden.

Das befürchtete Chaos in Baden-Württembergs Ausflugsregionen ist trotz schönen Wetters am Samstag weitgehend ausgeblieben. An einigen Orten war der Andrang jedoch enorm. Die Zufahrten zur Schwarzwaldhochstraße zwischen Baden-Baden und Kniebis Alexanderschanze etwa mussten gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei waren dort alle Parkplätze belegt. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet, um Rettungswege freizuhalten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg dem SWR. Ausflügler wurden gebeten, nicht in den Nordschwarzwald zu fahren. "Es macht keinen Sinn in die Schneegebiete im Nordschwarzwald zu fahren", sagte der Sprecher. Die Menschen, die mit ihren Autos auf den gesperrten Straßen standen, waren den Angaben zufolge meist einsichtig und akzeptierten die Anweisungen der Beamten.

Auch die Schwäbische Alb war das Ziel vieler Ausflügler am Samstag. "Es ist zwar viel los, doch es ist noch nicht chaotisch", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidium Reutlingen. Die Parkplätze seien am Mittag gut gefüllt gewesen. Die Notwendigkeit Straßen zu sperren, habe es jedoch noch nicht gegeben.

Polizei: Königstuhl, Stocksberg und Katzenbuckel meiden

In Heidelberg waren die Parkplätze auf dem Königstuhl wegen des guten Wetters bereits am Samstagvormittag voll belegt. Die Polizei hatte auf der Zufahrtsstraße eine Einbahnregelung eingerichtet und bat Ausflügler, nicht mehr anzureisen. Am Samstagnachmittag begann dort laut Polizei langsam der Abreiseverkehr. Insgesamt sei weniger los gewesen als am vergangenen Wochenende.

Auch die Zufahrt zum Weißen Stein nördlich von Heidelberg war nach Polizeiangaben am Samstag gesperrt worden. Am Katzenbuckel (Neckar-Odenwald-Kreis) wurde der Verkehr von Ordnern geregelt. Die Ausflugsgäste hielten sich an die Abstände, so ein Sprecher. Dennoch empfahl die Polizei, nicht mehr anzureisen.​

Auch am Beilsteiner Stocksberg im Kreis Heilbronn appellierte die Polizei am Samstag, das Gebiet nicht mehr anzufahren. Die Parkplätze am Stocksberg seien bereits voll. Das Rodelgebiet in den Löwensteiner Bergen war auch an diesem Wochenende wieder Ziel vieler Tagesausflügler. Um ein erneutes Chaos zu vermeiden, hat die Polizei zusammen mit der Gemeinde ein Konzept entwickelt: Parkverstöße werden geahndet, Autos, die den Verkehr behindern, werden abgeschleppt und wenn nötig Zufahrtsstraßen gesperrt.

Andrang in Wintersportorten: Kretschmann kündigte verschärfte Maßnahmen an

Da es trotz des Corona-Lockdowns immer wieder zu chaotischen Szenen an den winterlichen Ausflugszielen gekommen war, hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag im Landtag ein konsequentes Vorgehen gegen Überfüllung in den Schneeregionen im Land angekündigt. Tourismusminister Guido Wolf (CDU) hatte die Bürger erneut zum Verzicht aufgerufen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, es komme nun auf jeden Einzelnen an und klar sei, "dass wir diesen Leichtsinn nicht tolerieren können".