Die letzten starken Regenfälle und Überschwemmungen sind erst wenige Tage her, jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst wieder vor Starkregen und Sturmböen in Baden-Württemberg.

Diese Nachricht dürfte bei vielen leider vertraut klingen: Erneut könnte es über Baden-Württemberg kräftig rumpeln. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Dienstagvormittag zunächst von Westen her mit einzelnen starken Gewittern. Diese könnten auch Starkregen und Sturmböen mit sich bringen. Von Mittag an verlagere sich die Unwetterfront in die Südosthälfte des Landes. Dort seien ebenfalls kräftige Gewitter, Sturm, Starkregen und Hagel mit mehreren Zentimeter großen Körnern möglich. Vor allem am Abend und in der Nacht zum Mittwoch können bei lokalen Superzellen bis zu 40 Liter Regen pro Stunde fallen und schwere Sturmböen um 100 Stundenkilometer Geschwindigkeit auftreten. Vom Bodensee bis zur Ostalb kann in der Nacht mehrstündiger Starkregen fallen, wie der DWD am Dienstag mitteilte.

Sorge vor ähnlich starken Schäden wie vor einer Woche

Erst vergangene Woche sind mehrere Unwetter über Baden-Württemberg gezogen. Am Montagabend (28.06.) hatte anhaltender Starkregen für Überschwemmungen in vielen Regionen von Baden-Württemberg gesorgt. Dabei löste sich unter anderem ein Teil der Dachverkleidung der Stuttgarter Oper, Tausende Liter Wasser drangen in das Gebäude ein.

Viele Menschen wurden vergangene Woche vom Unwetter überrascht. Die Regenfälle waren so stark, dass das Wasser zum Teil aus der Kanalisation hochgedrückt wurde:

Karlsbad hat es dreimal in Folge getroffen

Auch einen Tag nach dem schweren Unwetter war es am Dienstagnachmittag (29.06.) zu weiteren Regenfällen gekommen. Erneute Starkregen und Windböen hatten für umgestürzte Bäume gesorgt. Eine Frau kam bei dem Unwetter ums Leben. Erst vor wenigen Tagen hat am Sonntag (04.07.) ein weiteres Unwetter zu Überflutungen in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) geführt. Die Gemeinde hat es nun dreimal in Folge bei den starken Unwettern in Baden-Württemberg getroffen.