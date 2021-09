Wieder Streiks im privaten Omnibusgewerbe angekündigt

In Baden-Württemberg wird es ab dem kommenden Montag (13.9.) wieder Streiks im im privaten Omnisbusgewerbe geben. Das hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angekündigt. Hauptstreiktag wird demnach der Dienstag sein. In vielen Betrieben soll aber auch am Montag und Mittwoch die Arbeit niedergelegt werden. Aufgerufen zum Arbeitskampf sind laut Verdi zunächst Beschäftigte in rund 20 Betrieben im ganzen Land. Betroffen seien unter anderem Heidenheim, Karlsruhe, Reutlingen, Plochingen, Göppingen, Geislingen, Schwäbisch Hall, Ellwangen, Crailsheim, Ludwigsburg und Waiblingen. Strittig sind in dem Tarifstreit unter anderem Pausenregelungen sowie Nacht- und Sonntagszuschläge. Verdi wirft den Arbeitgebern vor, dass sie nicht bereit gewesen seien, vor den Sommerferien eine Einigung zu finden. Der Arbeitgeberverband WBO kritsierte, dass unter dem Streik besonders die Schülerinnen und Schüler zum Schulbeginn leiden würden. Das Verhalten der Gewerkschaft sei ein Unding, zumal es vor der Sommerpause zeitlich nicht gereicht habe, den Manteltarifvertrag abschlussreif zu verhandeln.