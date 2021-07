Starker Regen hat in der Nacht auf Freitag im Land wieder Keller unter Wasser gesetzt und Straßen überschwemmt. Betroffen diesmal vor allem der Süden und Osten Baden-Württembergs.

Polizei und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz, Schwerpunkt war der Kreis Konstanz. Die starken Regenfälle hätten vor allem im Raum Singen Keller volllaufen lassen, teilte die Polizei mit. Auch die Feuerwehr habe vor Ort geholfen, Menschen seien nicht verletzt worden. Im Kreis Biberach stürzten einige Bäume um, hier bereiteten vor allem überflutete Straßen Probleme. Nach Polizeiangaben wurden Kreisstraßen bei Hochdorf und Rot an der Rot gesperrt. In Laupheim drohte Wasser in Keller zu laufen, die Lage sei aber beherrschbar gewesen, hieß es. Im Kreis Ravensburg meldete die Polizei nur wenige Einsätze. Auch hier sind einige kleinere Straßen überflutet und momentan nicht befahrbar.

Unwetter toben sich über Ulm aus SWR SWR

Auch Ulm und Ostalbkreis wieder betroffen

In Ulm war wieder eine Unterführung in der Innenstadt überflutet. Die zentrale Straßenunterführung im Verlauf der Neuen Straße war mit Wasser vollgelaufen. In Schwäbisch Gmünd betraf es eine Straße im Ortsteil Lindach, auf der sich Regenmengen stauten. In den letzten 24 Stunden waren die Regenmengen vor allem im Ostalbkreis sehr hoch. Auch im Raum Senden und Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm gibt es kleinere Überflutungen.

Überflutungen auch auf der Schwäbischen Alb

Rund um die Schwäbische Alb waren diesmal die Kreise Zollernalb und Reutlingen betroffen. Am heftigsten traf es laut Polizei die Gegend um Albstadt (Zollernalb-Kreis). Dort liefen viele Keller voll, Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Wie die Polizei mitteilte, wurde wegen der Wassermassen die Bundesstraße 463 zwischen Albstadt-Lautlingen und Laufen gesperrt. Auch viele Nebenstraßen seien überflutet gewesen. Neben Albstadt habe das Unwetter auch die Gegend um Münsingen und Gomadingen (beide Landkreis Reutlingen) getroffen, so die Polizei. Auch dort seien Keller vollgelaufen, die Landesstraße zwischen Münsingen-Buttenhausen und Gomadingen-Wasserstetten sei gesperrt worden.

Hochwasservorhersagezentrale rechnet mit steigenden Flusspegeln

In den kommenden Stunden könnten unter anderem an Rems, Jagst und Kocher die Pegel steigen. Auch am Neckar bei Gundelsheim wird der Hochwassermeldewert möglicherweise überschritten. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Freitag herausgegeben. In den Regierungsbezirken Stuttgart und Karlsruhe bestehe die Gefahr von ergiebigem Dauerregen.

Mit Schlamm bedeckte Strasse in Kraichtal-Unteröwisheim nach Überschwemmung EinsatzReport24

Bereits gestern Gewitterzelle über Kraichtal im Kreis Karlsruhe

Heftige Regenfälle haben am Donnerstagmittag im Landkreis Karlsruhe für Verkehrsbehinderungen und Feuerwehreinsätze gesorgt. In der Gemeinde Kraichtal-Unteröwisheim wurden etwa Straßen überflutet, vollgelaufene Keller mussten ausgepumpt werden. Von angrenzenden Feldern seien Wasser und Schlamm in ein Wohngebiet geflossen, hieß es. Mehrere Straßenzüge wurden überschwemmt und teils mit Schlamm bedeckt. Die Feuerwehren mussten die Straßen vom Schlamm befreien.

Beinahe Tornado bei Bad Mergentheim

Aus einer aufziehenden Gewitterfront heraus bildete sich am Donnerstagabend bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) beinahe ein Tornado. Augenzeugen filmten und fotografierten einen sich bildenden Funnel, die sogenannte trichterförmige rotierende Wolke, die sich aus den Unwetterwolken in Richtung Boden streckte. Erhält ein solcher Funnel Bodenkontakt, bildet sich ein zerstörerischer Tornado. Dies war zum Glück in Bad Mergentheim nicht passiert. Minutenlang zeigte sich jedoch dieses spektakuläre Naturschauspiel am Himmel.