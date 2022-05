Erneut bundesweite Warnstreiks im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe

Im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe gibt es diese Woche in Baden-Württemberg und bundesweit Warnstreiks. Zum Auftakt hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte in sozialen Diensten der Kommunen aufgerufen, zeitweise die Arbeit niederzulegen - zum Beispiel Streetworkerinnen und Streetworker, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Jugendämtern oder Beschäftigte in Patientenberatungen. Am Mittwoch sollen dann Kita-Mitarbeitende folgen. Im Land gibt es Streikaktionen unter anderem in Stuttgart, Mannheim und Ulm. Die Gewerkschaften fordern eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten und bessere Arbeitsbedingungen. Die dritte Verhandlungsrunde findet in zwei Wochen in Potsdam statt.