Der Primärenergieverbrauch in Baden-Württemberg lag im Jahr 2019 nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes etwa auf dem Niveau des Vorjahres (+0,1 Prozent). Obwohl die erneuerbaren Energien zugelegt haben, seien Mineralöle mit einem Anteil von 36,5 Prozent weiter die wichtigsten Energieträger im Land vergangenen Jahr gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mit. Auch der Anteil von Erdgas (19,6 Prozent) und Kernenergie (16,3 Prozent) liege vor den regenerativen Energieträgern. Diese hätten einen Anteil von 14,2 Prozent. Der Anteil der Steinkohle lag 2019 bei acht Prozent. Dies sei ein deutlicher Rückgang von über 30 Prozent, heißt es weiter. Geringer sei der Verbrauch zuletzt im Jahr 1977 gewesen. Der starke Rückgang sei auf den erheblich geringeren Einsatz von Steinkohle in den Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung zurückzuführen. Knapp die Hälfte der Energie in Baden-Württemberg wird den Angaben zufolge in privaten Haushalten und sonstigen Kleinverbrauchern (48,2 Prozent) verwendet.