So soll das Essen in Kantinen und Mensen in Baden-Württemberg besser werden

per Mail teilen

Das Essen in Kantinen und Mensen soll besser werden. Baden-Württemberg stellt dafür eine neue Strategie vor.

Die baden-württembergische Landesregierung stellt am Vormittag eine neue Ernährungsstrategie vor. Diese soll für besseres Essen in in Hochschulmensen, Kliniken und öffentlichen Kantinen sorgen.

Bisher sollen Modellprojekte des Landeszentrums für Ernährung für besseres Kantinenessen sorgen. Der zuständige Minister Peter Hauk (CDU) will nun an der Seite von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die weiterentwickelte Strategie präsentieren.

Wie Schulessen aussehen kann, wenn sich Gastronomie-Profis darum kümmern, sehen Sie im Beitrag aus der Landesschau im SWR Fernsehen:

Nur noch vegetarisches Essen in Freiburg

Zuletzt hatte der Freiburger Gemeinderat mit einem Beschluss für ein Einheitsmenü an Kitas und Grundschulen für Aufsehen gesorgt. In den dortigen städtischen Kitas und Grundschulen sollen Kinder vom kommenden Schuljahr an nur noch vegetarisches Essen bekommen.

Dieser Vorschlag hatte teils heftige Kritik geerntet. Zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch Fleisch, erklärte beispielsweise Ernährungsminister Hauk. Eine ausschließlich vegetarische Ernährung als Vorgabe unterstütze das Ministerium deshalb nicht. In der Wissenschaft ist umstritten, ob und wie viel Fleisch Kinder essen sollten.