In Baden-Württemberg ist die Osternstimmung von Corona geprägt. Die evangelischen und katholischen Bischöfe betonten in ihren Predigten, dass das christliche Fest auch in Zeiten der Pandemie Hoffnung machen wolle und zur Solidarität ermutige.

Der Rottenburg-Stuttgarter Bischof Gebhard Fürst hat in seiner Osterpredigt dazu aufgerufen, in der Corona-Krise nicht zu verzweifeln. "Österliche Menschen" müssten nicht in Angst und Sorge erstarren, sondern könnten Mut fassen und anderen helfen, sagte Fürst in der Osternacht im Rottenburger Dom. Er erinnerte besonders an die Menschen, die sich derzeit unter schweren Umständen für Kranke und Alte einsetzten.

Burger: Kein Opfer bei Gott vergessen

Die Folgen der Corona-Pandemie haben auch die Osterpredigt von Freiburgs Erzbischof Stephan Burger bestimmt. Er rief die Menschen dazu auf, darauf zu vertrauen, "dass keines der Opfer bei Gott vergessen ist." In seiner Predigt in der Osternacht würdigte Burger die Menschen, die sich gegenwärtig mit Momenten der Hoffnungslosigkeit, der Angst, der Verzweiflung konfrontiert sehen. Viele Menschen fürchteten finanzielle Probleme. Burger sprach ihnen Mut zu und erinnerte an die Worte des italienischen Soziologen Franco Ferrarotti: "Ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, wird es in ganz Europa eine unglaubliche Explosion an Lebensfreude geben."

Wegen des Coronavirus war Publikum in den Kirchen nicht zugelassen. Der nächtliche Gottesdienst und die Osterpredigt am Sonntag im Münster in Freiburg mit Erzbischof Stephan Burger wurden im Internet übertragen, um Gläubigen das Zuschauen zu ermöglichen.

Modernes Lebensmodell an seine Grenze gekommen

Auch die beiden evangelischen Bischöfe des Landes ermutigten die Menschen in ihren Predigten. Der badische Landesbischof Cornelius-Bundschuh beschrieb die derzeitige Situation als tiefen gesellschaftlichen Einschnitt: "Wir spüren, wie verletzlich wir sind. Unser Lebensmodell 'immer mehr, immer besser, immer sicherer' scheint an eine Grenze gekommen zu sein." Dennoch verwies er auf das Positive inmitten der Verunsicherung: Er finde es großartig, was Menschen aktuell einfällt, um in Kontakt zu bleiben, ohne sich persönlich zu begegnen.

Auch July gedenkt Corona-Opfer

Der Landesbischof von Württemberg, Frank Otfried July, hat in seiner aufgezeichneten Osterpredigt am Sonntag der Opfer der Pandemie gedacht. "Der Tod und seine Wirklichkeit hat sich aufdringlich ins Gespräch gebracht", sagte July. Die Menschen wüssten, dass auch mit dem Ende der Pandemie die Zähluhr des Todes in unserer Welt in Gang bleibe.Wir würden an der "Kultur des Todes" mitwirken, etwa durch "Krieg, Ausgrenzung, Unterdrückung, Zulassung der Verelendung und des Hungers", so der Landesbischof. Doch Ostern richte uns neu auf das Leben aus und begründe unsere Kultur der Liebe zum Leben.