Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung gegen AfD-Abgeordneten

per Mail teilen

Der AfD-Landtagsabgeordnete Lindenschmid lud ein Video von der Grünen-Politikerin Tuncer auf seiner Facebook-Seite hoch. Es folgten tausende Hasskommentare sowie Gewaltdrohungen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Lindenschmid, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Abgeordnete für Backnang hatte auf seiner Facebook-Seite ein Video mit Ausschnitten aus einer Rede der Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer (Grüne) veröffentlicht. Daraufhin folgten tausende Kommentare, in denen gegen die Grünen-Politikerin gehetzt wurde.

Hetze und Gewaltphantasien gegen Grünen-Politikerin

Bei dem zwei Minuten langen Video handelt es sich um einen verkürzten Zusammenschnitt einer Landtagsrede Tuncers zum Thema Gewalt in Freibädern, unter anderem mit Versprechern. In den mehr als 5.000 überwiegend hasserfüllten Kommentaren auf die Rede wurde gegen die Grünen-Politikerin gehetzt. Gewaltphantasien und auch das Wort Sachsenhausen, der Name eines Konzentrationslager der Nazis, tauchten darunter auf. Zahlreiche der strafrechtlich relevanten Kommentare wurden zwar gelöscht, der Waiblinger Kreiszeitung, die zuerst darüber berichtet hatte, liegen sie aber vor.

Die Abgeordnete selbst war schockiert über die vielen rassistischen, sexistischen und menschenverachtenden Kommentare, wie sie auf SWR-Anfrage sagte. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt nun gegen Lindenschmid, wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung.