Die Polizei ermittelt wegen Hasskommentaren im Fall Lübcke in sozialen Netzwerken gegen zwei Männer aus den Landkreisen Esslingen und Biberach. In den Kommentaren sollen sich die beiden beifällig über die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geäußert haben. Sie seien "bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten", heißt es in der Antwort von Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) auf eine FDP-Anfrage. Die Ermittlungen kamen zustande, nachdem Anfang Juni in zwölf Bundesländern 40 Wohnungen durchsucht und Verdächtige vernommen worden waren. Bei der Razzia ging es um den Hass im Netz, um Aufrufe zur Ermordung Lübckes und das Billigen der Tat. Die Ermittlungen führt die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Der Hauptverdächtige für den Mord an Lübcke, Stephan E., und ein mutmaßlicher Unterstützer müssen sich seit Mitte Juni vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten.