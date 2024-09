So soll die Stromautobahn SuedLink gebaut werden

per Mail teilen

Die Stromtrasse SuedLink von Norddeutschland in den Süden ist bereits seit zehn Jahren geplant. Über rund 700 Kilometer soll es einmal durch Deutschland gehen - von Brunsbüttel an der Nordsee nach Großgartach bei Heilbronn. Das Kabel ist so dick wie ein Oberschenkel und soll komplett unterirdisch verlegt werden.