Das Leben soll wieder in Schwung kommen. Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten waren heute in ihrer Konferenz optimistisch. Die Corona-Regeln sollen nach und nach gelockert werden. Ab dem 20. März sollen dann alle Beschränkungen aufgehoben werden - bis auf die Maskenpflicht. In Stuttgart hat das Frühlingsgefühle geweckt.